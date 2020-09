أعلن قسم العزل الصحي بزليتن، اليوم الاثنين، عن حاجته الماسة لعناصر تمريض إضافية من الجنسين مع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا.

