مدير أمن الواحات يجري زيارة ميدانية لمستشفى جالو العام

قام مدير أمن الواحات – جالو، رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا المقدم خالد العبار، بزيارة تفقدية إلى مستشفى جالو العام المخصص لحالات العزل بمناطق الواحات، كما زار فريق الرصد والتقصي بالواحات.

حيث اطلع العبار على الوضع الوبائي بالمنطقة والصعوبات التي تواجه سير عمل المستشفى وفريق التقصي، إلى جانب تقديم الدعم للفرق الطبية والإدارات حسب الإمكانيات المتاحة، وتم خلال الزيارة تقديم درع التميز والعطاء لمدير مستشفى جالو العام، وذلك للمجهودات التي يقدمها لتذليل جميع الصعاب التي تواجه عمل قسم العزل بالمستشفى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا