«الثني والحويج» يناقشان آليات إعادة تفعيل مؤتمر «أصدقاء ليبيا»

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير المختص الدكتور عبدالهادي الحويج.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، لـ”الثني” سبل التعاون مع اللجنة المستقلة المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان.

وبحث الاجتماع، آلية إعادة تفعيل مؤتمر “أصدقاء ليبيا” الذي لم يقدم شيئا للدولة الليبية والشعب الليبي منذ انعقاده في العام 2011.

وتطرق الاجتماع، إلى اهتمام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بملف التدريب والتطوير لكافة كوادر الوازرة.

فيما أكد الوزير، أن 207 موظفين وموظفات من الكادر الوظيفي للوزارة تلقوا تدريبا بإجمالي عدد 318 ساعة تدريبية شملت خلالها الدورات 24 مجالا مختلفا بواقع 158 محاضرة.

وأشار الوزير، إلى أن تجهيزه قاعة مخصصة للتدريب والتطوير ومعمل حاسوب متكامل.

من جهة أخرى، ناقش “الثني” مع “الحويج” الرد القانوني محليا ودوليا على عملية القرصنة التي تمت للمساعدات الطبية المخصصة من قبل منظمة الصحة العالمية لمدينتي بنغازي وطبرق، مشيرا إلى عدم وصولها للمدينتين جراء قرصنتها من قبل المليشيات المسلحة التابعة لرئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج .