«الثني والحويج» يناقشان آليات إعادة تفعيل مؤتمر «أصدقاء ليبيا»

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير المختص الدكتور عبدالهادي الحويج.
وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، لـ”الثني” سبل التعاون مع اللجنة المستقلة المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان.
وبحث الاجتماع، آلية إعادة تفعيل مؤتمر “أصدقاء ليبيا” الذي لم يقدم شيئا للدولة الليبية والشعب الليبي منذ انعقاده في العام 2011.
وتطرق الاجتماع، إلى اهتمام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بملف التدريب والتطوير لكافة كوادر الوازرة.
فيما أكد الوزير، أن 207 موظفين وموظفات من الكادر الوظيفي للوزارة تلقوا تدريبا بإجمالي عدد 318 ساعة تدريبية شملت خلالها الدورات 24 مجالا مختلفا بواقع 158 محاضرة.
وأشار الوزير، إلى أن تجهيزه قاعة مخصصة للتدريب والتطوير ومعمل حاسوب متكامل.
من جهة أخرى، ناقش “الثني” مع “الحويج” الرد القانوني محليا ودوليا على عملية القرصنة التي تمت للمساعدات الطبية المخصصة من قبل منظمة الصحة العالمية لمدينتي بنغازي وطبرق، مشيرا إلى عدم وصولها للمدينتين جراء قرصنتها من قبل المليشيات المسلحة التابعة لرئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج .
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