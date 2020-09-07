تونس: ضبط مجموعة سيارات مهربة من ليبيا على متنها 57 ألف علبة سجائر وشماريخ

أعلنت السلطات التونسية في بن قردان ضبط مجموعة سيارات مهربة من ليبيا.

وأوضحت السلطات التونسية أن تم العثور على متن تلك السيارات المهربة 57 ألف علبة سجائر وكمية من “الشماريخ “.

وأفادت مصادر أن عملية التوقيف لم تتم بسهولة حيث تم استخدامها الرصاص قبل ضبط السيارات المهربة .

وكانت الديوانة التونسية، قد أعلنت الشهر الماضي تصديها لعمليات تهريب كمية كبيرة من الأدوية قبل دخولها الحدود الليبية بالمناطق الحدودية الجنوبية

وأكدت الديوانة التونسية، حينها أنها رصدت شاحنة محملة ببضاعة متجهة إلى الحدود الليبية عبر المسالك الصحراوية انطلاقا من جهة بن قردان ومرورا بجهة الظاهر الصحراوية من ولاية تطاوين.

وأوضحت الديوانة أن فرقة الحرس الديواني بالصمار تمكنت من نصب كمين بجهة الغرياني بصحراء تطاوين من حجز شاحنة رباعية الدفع محملة بكمية هامة من الأدوية مختلفة الأنواع.

ولفتت إلى أنه على إثر إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق بمقر الفرقة تبين أن البضاعة المهربة متمثلة في 17 ألف علبة أدوية خاصة بالأمراض المزمنة مستوردة من الخارج بلغت قيمتها حوالي 150 ألف دينار.





