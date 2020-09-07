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تزويد مستشفى الأبرق بفريق طبي لقسم النساء

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار تفعيل دور المستشفيات القروية وبدعم مباشر من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، تم استجلاب فريق طبي متكامل متخصص بقسم النساء والولادة لمستشفى الأبرق القروي لتقديم الرعاية الصحية للمترددات عليه.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها للمستشفى في سبيل تطوير الخدمات الطبية المقدمة وللتقليل من التنقل إلى المدن وتوزيع الخدمة الطبية الطارئة والمستعجلة منها.

توفير الرعاية الصحية للمواطن والتقليل عليه من مشاق التنقل بين مدينة وأخرى، من أهم الأهداف التي تسعى إليها وزارة الصحة في الحكومة الليبية خاصة في المناطق التي لا توجد بها مستشفيات كبرى أو مراكز صحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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