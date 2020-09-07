تزويد مستشفى الأبرق بفريق طبي لقسم النساء

في إطار تفعيل دور المستشفيات القروية وبدعم مباشر من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، تم استجلاب فريق طبي متكامل متخصص بقسم النساء والولادة لمستشفى الأبرق القروي لتقديم الرعاية الصحية للمترددات عليه.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها للمستشفى في سبيل تطوير الخدمات الطبية المقدمة وللتقليل من التنقل إلى المدن وتوزيع الخدمة الطبية الطارئة والمستعجلة منها.

توفير الرعاية الصحية للمواطن والتقليل عليه من مشاق التنقل بين مدينة وأخرى، من أهم الأهداف التي تسعى إليها وزارة الصحة في الحكومة الليبية خاصة في المناطق التي لا توجد بها مستشفيات كبرى أو مراكز صحية.

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