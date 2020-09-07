تقليص حظر التجول في المنطقة الشرقية

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الاثنين، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، برئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي في عموم ليبيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية وعضو اللجنة إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة عضو اللجنة – الدكتور سعد عقوب، الوضع الوبائي وتقييم أوضاعه، إضافة إلى آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين.

وخلص الاجتماع، إلى تقليص جزئي لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من كل يوم، مشددين على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية وبتوفير الكمامات للزبائن والمترددين، وأن غرامات مالية ستترتب على المخالفين.

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