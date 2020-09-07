تقليص حظر التجول في المنطقة الشرقية

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الاثنين، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، برئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي في عموم ليبيا.
وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية وعضو اللجنة إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة عضو اللجنة – الدكتور سعد عقوب، الوضع الوبائي وتقييم أوضاعه، إضافة إلى آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين.
وخلص الاجتماع، إلى تقليص جزئي لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من كل يوم، مشددين على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية وبتوفير الكمامات للزبائن والمترددين، وأن غرامات مالية ستترتب على المخالفين.
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