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افتتاح مرافق ترفيهية بمستشفى الرازي للأمراض النفسية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية طرابلس، مشغلا لحياكة الملابس للنزلاء، و4 ملاعب رياضية لكرة القدم الخماسية، والطائرة، والتنس الأرضي، والسلة، للترفيه عن النزلاء، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء المستشفى.

وأوضحت الوزارة، أنها استحدثت أقسامًا وعيادات جديدة داخل المستشفى خاصة بالأشعة والعيون والجلدية والأسنان لتقريب الخدمة للنزلاء، إضافة إلى تنفيذها أعمال الرصف والكشط للطرق الرابطة بين الأقسام الممتدة على مسافة 11 هكتارًا، وأعمال إنارة للطريق الرئيسي الممتد على مسافة 1200 متر، تعمل بشكل آلي خلال الليل وتنطفئ آليًا في النهار.

وقالت الوزارة إنه تم بربط كل الأقسام داخل المستشفى ولأول مرة منذ إنشائه، باستخدام منظومات اتصال سلكية ولاسلكية وبإعادة تأهيل المسطحات والطرق والمباني والحدائق، داخل المستشفى لتحسين الحالة النفسية للنزلاء، ووفرت كل احتياجات الأقسام، والأسرّة والأغطية للنزلاء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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