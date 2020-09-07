بحضور «كنه وجويلي ومروان وآخرون».. «السراج» ينصب «الحداد» رئيسًا لأركان قواته

قام فايز السراج رئيس حكومة الوفاق -غير الشرعية- بتنصيب محمد الحداد رئيسا لأركان حكومته، في مراسم عسكرية، أقيمت بمقر السراج، وكان رئيس الوفاق، قد أصدر قرارًا في وقت سابق بترقية «الحداد» إلى رتبة فريق أول ركن.

وشارك في مراسم التنصيب كل من المدعو علي كنّه آمر المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للوفاق، والمدعو أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، عبد الباسط مروان آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية طرابلس، وغيرهم.

وكان فايز السراج، قد أصدر قرارا نهاية الشهر الماضي بتكليف ما وصفه وزير دفاع ورئيس أركان جديدين في طرابلس، ليصدر قرارا بتعيين محمد علي الحداد رئيسا لأركان قواته، و صلاح الدين النمروش وزيرا مفوضا للدفاع.