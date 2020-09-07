ليبيا تشهد افتتاح أكبر مركز لعلاج التوحد في شمال أفريقيا

أنشأت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أكبر مركز لعلاج أطفال التوحد بمنطقة شمال إفريقيا، بسعة سريرية بلغت 195 سريرًا، يختص بتأهيل أطفال التوحد، وعلاج ما يقارب 4 آلاف طفل، من المنطقة الممتدة من مدينة مصراتة إلى راس اجدير.

وسيقدم المركز الجديد، خدمات علاجية لأطفال التوحد من خلال عيادات الطب النفسي، والأعصاب، والجراحة العامة، والطوارئ، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة كشف العيون، والجلدية، وعيادة الأسنان، ومعمل للتحاليل الطبية، وصالة للعلاج طبيعي، إضافة إلى تزويده بفريق متعدد التخصصات سيقدم خدمات تشخيصية عن طريق اختبارات الذكاء، اختبارات سلوكية، مهارات الحياة اليومية والوظيفية ومهارات التخاطب

كما يختص المركز بتقديم خدمات تربوية للأطفال من سن الرابعة حتى الـ12 سنة وفقا لأحدث البرامج التربوية العالمية، بما يتناسب مع قدرات وخصائص كل حالة.

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