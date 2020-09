أكدت وزيرة خارجية

إسبانيا ” أرانتشا غونزاليس لايا ” اليوم الاثنين، خلال لقائها مع عقيلة

صالح رئيس مجلس النواب، في مدينة القبة على ضرورة تشكيل سلطة جديدة في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله

بليحق في تصريح لليبيا 24 أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء

الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي.

وقالت غونزاليس

إنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في تشكيل هذه السلطة الجديدة

وفق مبادرة رئيس مجلس النواب، كما ستدعم وضع آلية توزيع عادل لعادات النفط بما

يُحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي .

The post غونزاليس تؤكد لصالح ضرورة تشكيل سلطة جديدة في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24