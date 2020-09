اعترضت مقاتلتان روسيتان، في حادثين منفصلين

اليوم الاثنين، طائرتين نرويجية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو.

ونقلت وسائل إعلامية عن المركز الوطني لإدارة

الدفاع عن روسيا، قوله إن وسائل الدفاع الجوي رصدت تحليقا لجسم طائر كان يقترب من

حدود الدولة الروسية.

وأضاف المركز أنه تم إقلاع مقاتلة روسية لتحديد

هوية الهدف ومنع وقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية، موضحة أنه تم تحديد الجسم،

وهو طائرة دوريات نرويجية من طراز “أوريون”، وقامت المقاتلة الروسية بمرافقة

الطائرة النرويجية التي غيرت مسارها إلى اتجاه معاكس.

من ناحية أخرى أوضح المركز أن طائرة

“ميج-29” أقلعت لمرافقة طائرة تجسس بريطانية فوق المياه الدولية لبحر

بارينتسيفو، مشددا على أنه لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك للحدود الجوية الروسية

من قبل الطائرة البريطانية، التي غيرت مسارها، لتعود المقاتلة الروسية إلى مطار

مرابطتها.

وأكد المركز أن تحليق المقاتلتين الروسيتين جريا

بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وكانت القوات الروسية قد رصدت في الأشهر الأخيرة

تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا.

The post مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين عسكريتين نرويجية وبريطانية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24