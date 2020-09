قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، أحمد لنقي، إن الاجتماعات الحالية

في المغرب، اجتماعات تشاورية ولم تتخذ الصفة الرسمية الملزمة، مؤكدًا أنها من الممكن

أن تكون تمهيداً لاجتماع أوسع بعد ذلك.

وأكد لنقي، أنه إذا أدت هذه الاجتماعات إلى توحيد الكلمة

وتوحيد مؤسسات الدولة وتعيين المناصب السيادية وهذا مهم جدًا، ستكون خطوة لا يقف ضدها

أحد، لكن إذا كانت هذه الاجتماعات تفيد أشخاص بعينهم سيكون المجلس ضدها، مشيرًا

إلى وجوب انتظار نتائج عن هذه الاجتماعات.

The post لنقي: اجتماعات المغرب تشاورية ولم تتخذ الصفة الرسمية الملزمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24