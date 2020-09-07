عقيلة صالح يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع وزيرة خارجية إسبانيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الإثنين، بمكتبه في مدينة القبة وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، عقب وصولها إلى مطار الأبرق الدولي.

وبحث رئيس مجلس النواب، مع وزيرة خارجية إسبانيا، تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”.

وأكدت وزيرة خارجية إسبانيا، أنها مقتنعة بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا، كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب، وبأنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في ذلك.

وشددت “أرانتشا” على دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط بما يُحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي.