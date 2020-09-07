الثني يتفقد سير الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية ببلدية بنغازي

تفقد رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم، سير الامتحانات النهائية لطلبة مرحلة التعليم الأساسي في عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم ببلدية بنغازي.
ووقف الثني على عمل لجان الامتحانات، والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلبة.
وناقش رئيس الحكومة الطلاب في سير الامتحانات وملاءمتها للمنهج الدراسي، والذين أبدوا ارتياحهم لسير الامتحانات، والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.
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