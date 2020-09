غريان العام ينظم ورشة عمل تدريبية بعنوان مكافحة العدوى داخل المؤسسات الصحية

أعلن مستشفى غريان العام، تنظيمه ورشة عمل تدريبية بعنوان

“مكافحة العدوى داخل المؤسسات الصحية”، ضمن الحملة التي أطلقها المركز الوطني

لمكافحة الأمراض في بلديات الجبل الغربي.

يذكر أنه كان فريق من المركز الوطني قد وصل مدينة غريان للبدء

في حملة توعوية شاملة بمناطق الجبل الغربي، وأوضح المركز أن خطة فريق العمل تتضمن برنامجًا

تدريبيًا شاملًا للكوادر الطبية والطبية المساعدة، والعاملين في مراكز العزل والفلترة

وغرف العناية الفائقة.

