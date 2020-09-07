«الخدمات الصحية ببنغازي» تتفقد عدد من المؤسسات التعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قام مدير الخدمات الصحية ببنغازي، ناصر الكاديكي، بجولة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا شملت مؤسستي الأمل والانتصار، للاطمئنان على الأوضاع الصحية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات شهادة مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية».

ونوه «الكاديكي» لجهود الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، ولفرق المراقبة الصحية التابعة لها، لحرصهم على تطبيق الإجراءات الصحية، وتأمين بيئة آمنة لجميع الطلاب.

وأشاد بجهود قطاع التربية والتعليم ببنغازي، ولكافة رؤساء اللجان والمشرفين الصحيين بالمؤسسات التعليمية، وتعاونهم مع الفرق المكلفة بالمؤسسات.