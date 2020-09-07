وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة الليبيين

أعرب وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذان يواصلان لليوم الثاني الاجتماع في إطار الحوار الليبي بمنتجع بوزنيقة المغربية، عن «رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بالبلد إلى بر الأمان، لإنهاء معاناة المواطن الليبي».

وثمن الوفدان الليبيان «سعي المغرب الصادق وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية»، وفقما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية اليوم الاثنين.

وفي تصريح صحفي أثنى المشاركون على «سعي المغرب الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية، بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة العزيزة المستقرة».

بيان من الجامعة العربية حول الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية

وخلف الأبواب المغلقة يجري لليوم الثاني الوفدان حوارا لمناقشة تفاصيل المناصب السيادية، وهيكلة مؤسسات الدولة وتشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة ومسألة تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف عقوري، في افتتاح الاجتماعات أمس الأحد «بذل قصارى جهدهم لتجاوز الماضي، والتوجه لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار والتطلع لبناء المستقبل الزاهر».

أما رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني، فقال إنهم يتطلعون «في لقائنا هذا إلى العمل على كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية، وعقد لقاءات بناءة مع شركائنا في مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي وسلمي».

وأضاف «في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي يتوجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحمل مسؤوليتهما في الإسراع بإيجاد حل لهذه الأزمة، وحفظ البلاد من التقسيم والحفاظ على المسار الديموقراطي وتجنيب بلادنا من سوء حرب جديدة لا سمح الله».

تطورات كبيرة

بدوره اوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أنه «منذ اتفاق الصخيرات حدثت تطورات كبيرة ومهمة، ومقتضيات تم تجاوزها وتحتاج إلى تطوير..».

وأشار إلى أن «المغرب يؤمن بأن الحل يجب أن يكون ليبيا خالصا .. مع وتحت مظلة الأمم المتحدة»، مؤكدا أنه يفسح المجال لحوار ليبي ليبي دون تدخل في جدول الأعمال ولا في المحادثات.

ويعود الليبيون مجددا إلى المغرب بعدما احتضنتهم في 17 ديسمبر عام 2015 لتوقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات، تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب.

ومهدت لجولات «حوار بوزنيقة» بعد زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى المغرب.

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