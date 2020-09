قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة فائز السراج، اليوم الاثنين، بتنصيب محمد الحداد رئيسا للأركان العامة،

وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي.

وكان السراج قد أصدر قراراً في وقت سابق بترقية

الحداد إلى رتبة فريق أول ركن.

The post السراج ينصب محمد الحداد رئيسا للأركان العامة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24