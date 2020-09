جالو المركزي يستقبل مجموعة من الأطباء الاستشاريين

أفاد مستشفى جالو المركزي، بوصول مجموعة من الأطباء الاستشاريين،

خلال الأيام القليلة الماضية، وهم استشاري جراحة أذن وأنف وحنجرة، واستشاري طب أطفال،

واستشاري أمراض نفسية.

وأوضح المستشفى، أن ذلك بالتنسيق مع شركة ميثاق المشغلة للمستشفى،

ويأتي ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لسكان الواحات، وتهيئة المجال

للاستفادة من الخبرات الاستشارية المتخصصة.

