صالح يبحث مع وزيرة خارجية إسبانيا تطورات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين في مكتبه في مدينة القبة مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق :”استعرض خلال اللقاء سُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي”.

وأكدت وزيرة خارجية إسبانيا قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب وبأنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك.

وشددت أرانتشا على دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط بما يُحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي .

وكان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، التقى اليوم الإثنين، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا في طرابلس، وفق بيان للحكومة.

وجددت وزيرة الخارجية الإسباينة دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الموجهة إلى السراج للقيام بزيارة رسمية لإسبانيا.

وأعربت أرانتشا على دعم بلادها لبيان رئيس حكومة الوفاق في 21 أغسطس الماضي بشأن وقف إطلاق نار.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، كما بحث تفعيل عمل اللجان المشتركة بين حكومتي الوفاق وإسبانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24