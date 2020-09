الصفراوي: لقاء “الدولة” و”النواب” بالمغرب ركز على الهيئات الرقابية

قال ممثل وفد ما يسمى بمجلس الدولة، عبد السلام الصفراوي، إنه

متفائل بما نتج عن الجلسة الصباحية للمشاورات بالمغرب، مُشيرًا إلى أن الأجواء كانت

إيجابية وهناك حالة تفاؤل أنه ربما يتم الوصول إلى تفاهمات، وكانت البوصلة موجهة إلى

موضوع يهم الشارع الليبي بالكامل وهو موضوع الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وأكد الصفراوي، أنه فيما يخص الانقسام المؤسساتي بالتحديد

ركز أعضاء مجلسي “الدولة” و”النواب” على الهيئات الرقابية لشعورهم

أن هذا الأمر هو أهم لكل ليبي وبسببه ساءت الخدمات في ليبيا واستشرى الفساد.

