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الصفراوي: لقاء “الدولة” و”النواب” بالمغرب ركز على الهيئات الرقابية

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال ممثل وفد ما يسمى بمجلس الدولة، عبد السلام الصفراوي، إنه
متفائل بما نتج عن الجلسة الصباحية للمشاورات بالمغرب، مُشيرًا إلى أن الأجواء كانت
إيجابية وهناك حالة تفاؤل أنه ربما يتم الوصول إلى تفاهمات، وكانت البوصلة موجهة إلى
موضوع يهم الشارع الليبي بالكامل وهو موضوع الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وأكد الصفراوي، أنه فيما يخص الانقسام المؤسساتي بالتحديد
ركز أعضاء مجلسي “الدولة” و”النواب” على الهيئات الرقابية لشعورهم
أن هذا الأمر هو أهم لكل ليبي وبسببه ساءت الخدمات في ليبيا واستشرى الفساد.

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تعليق

  • ياصفر
    جعجعة الاخوان لاعهد لها ولا امان وليس لها مكان الا السجون فى النهاية فالفكر الاخوانى الضال عنصرى وقريب من الفكر الصهيونى ةمخالف للثوابت الاسلامية من اول رايته الضالة التى تضع القرآن الكريم بين سيفين للترويج لفرية اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف عكس رسالة الاسلام الواردة فى القرآن وما أرسلناك الا رحمة للعالمين . والاسلام لا يعرف العنصرية فكما قال رسول الله : الناس سواسية كأسنان المشط .والاخوانى امعة تافه يصدق اى خزعبلات ويتنفسون الكذب ولا عهد لهم ولامان وفجار فى خصومتهم ويقولون الرسول قدوتنا معاذ الله ان يكون الصادق الامين الرحمة للعالمين قدوة للخوان شر خلق الله الذين يطبقون حرفيا صفات المنافقين واليهود بالقرآن الكريم ويقولون القرآن دستورنا فقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16) مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18)

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