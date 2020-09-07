هيئة الكهرباء: شح إمدادات الوقود أدى لعجز من جديد في الشبكة الشرقية

قالت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية اليوم، إن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية مرت خلال اليومين الماضيين باستقرار كلي نتيجة لتوفر إمدادات الوقود من المصدر، سواء من الغاز أو الوقود الخفيف.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة، أن عدم تزويد الوقود بالكميات المتفق عليها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط إلى خزانات الشركة العامة للكهرباء أسفر عن نفاد المخزون الاستراتيجي في خزانات الشركة، ما أدى إلى خروج بعض الوحدات عن العمل، مشيرا إلى أن استقرار الشبكة مرهون بتزويدات الوقود، وأن نقص الإمدادات يؤثر سلبا على الشبكة الشرقية.

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