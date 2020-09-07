المرصد السوري: 17420 مرتزقا سوريا ذهب إلى ليبيا من بينهم 350 طفلا دون سن الـ 18

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن “دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة، عادت من الأراضى الليبية بعد انتهاء عقودهم، بالقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية”، بحسب قناة «العربية».

وقال «المرصد»، إن “الدفعة التى عادت ضمت نحو 450 عنصرا، جرى نقلهم إلى مطار معيتيقة الدولى فى العاصمة الليبية طرابلس، ومن ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، ليتم إدخالهم نحو مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا فى ريف حلب”.

وبحسب احصائيات المرصد السورى لحقوق الإنسان، فإن “أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضى الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 مرتزقا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ 18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6700 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، فى حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم”، بينما “بلغ تعداد المقاتلين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية”.

وأوضح المرصد، أن تركيا تستمر في تقديم الدعم العسكرى لحكومة الوفاق ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم قواتها، فى خطوة تثير الشكوك بشأن عدم وجود نيّة لدى أنقرة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلنت عنه حكومة الوفاق والبرلمان الليبى قبل نحو أسبوعين.