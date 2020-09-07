مكافحة كورونا طبرق: عدد المصابين ارتفع إلى 174 حالة

أخبار ليبيا24- خاص

كشف رئيس لجنة الرصد باللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا في طبرق أحمد الفزاني أن عدد المصابين في المدينة ارتفع إلى 174 حالة خلال 47 يوم.

وأوضح الفزاني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن سبب ازدياد عدد الحالات في مدينة طبرق بسبب عدم المحافظة والالتزام من المواطنين والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأشار رئيس لجنة الرصد باللجنة إلى أن الحالات النشطة في مركز الحياة ( الحجر الصحي) الآن بلغ 49 حالة، وعدد الوفيات بلغ 31 حالة، وحالات الشفاء بلغت 94 حالة.

وأفاد الفزاني أنه منذ بداية الإصابات دخل على التنفس الصناعي 6 حالات فقط منها حالة شفاء واحدة.

وذكر رئيس اللجنة :”نتخوف من قدوم فصل الشتاء الذي تصاحبه نزلات الإنفلونزا العادية ولكن التخوف عندما يختلط الأمر لدى المريض مابين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية والمصابين بكورونا يظنون أنهم مصابون بالإنفلونزا العادية”.

وتابع الفزاني :”التخوف الآخر التحول الجيني في الفيروس، فيروس كورونا حير العالم، ونحن نقدم مقويات المناعة والمضادات الحيوية وهو ماجعل عدد حالات الشفاء مرتفع”.

وأفاد رئيس اللجنة أن عدم انصياع المواطنين للتعليمات الصحية واستمرار المناسبات هو السبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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