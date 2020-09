أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين

بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة للحدّ من انتشار فيروس

كورونا.

وأوضح المركز أن الإجراءات الاحترازية تشمل منع

التجمّعات بكلّ أنواعها والتأكيد على الحجر الصحّي المنزلي والتباعد الجسدي

والاجتماعي وارتداء الكمامات والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لكافّة

والمرافق والاهتمام بإجراءات النظافة الشخصية.

وطالب المركز المواطنين القاطنين بالمناطق التي

يحدث فيها انتشار واسع للفيروس بعدم مغادرة المنطقة إلا للضرورة، موضحا أن ذلك حتى

تتمكّن فرق الرصد والتقصّي الوبائي التابعة للمركز من تتبّع وحصر المخالطين

واستقرار الوضع الوبائي.

وحثَّ المركز كافّة الجهات ذات العلاقة ومؤسّسات

المجتمع المدني والمجالس البلدية بالتعاون والمشاركة وتقديم كافّة التسهيلات

للحملات التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة للمركز للحدّ من انتشار الفيروس.

وناشد

المركز أيضا برفع قدرة مختبرات صحّة المجتمع في البلدية وتجهيزها وكذلك برامج

التوعية المجتمعية والدعم النفسي والاجتماعي، مطالبا بالتواصل على رقم الطوارئ

المجاني للمركز (195) للحصول على أيّ مساعدة أو استفسار أو للتبليغ عن أيّ ظاهرة

صحّية.

The post المركز الوطني يهيب بالقاطنين بمناطق انتشار كورونا عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24