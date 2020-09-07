حرس الجمارك التونسية يطلق النار على مهربين على الحدود الليبية

تمكنت فرق الحرس الديواني التونسي بكل من مدنين وبن قردان، جنوب البلاد، من ضبط ثلاث سيارات رباعية الدفع محملة بحوالي 57500 علبة سجائر تحمل علامات تجارية مقلدة، و ذلك أثناء محاولة تهريبها عبر المسالك الصحراوية في اتجاه مدينة بن قردان، وفق بلاغ لمصالح الجمارك اليوم الاثنين.

وقد اضطرت دوريات الحرس الديواني إلى إطلاق أعيرة نارية قصد إجبار السيارات الفارة على التوقف.

وفي السياق، ذاته ضبطت فرقة الحرس الديواني بالجميلة سيارة خفيفة تحمل 700 شمروخا مخفية بإحكام داخل أجزاء من المحرك.