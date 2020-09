قامت السلطات التونسية في بن قردان، بضبط مجموعة سيارات مهربة

من ليبيا، موضحة أنه تم العثور على 57 ألف

علبة سجائر وكمية من “الشماريخ” في هذه السيارات.

وأكدت مصادر عسكرية، أن عملية التوقيف لم تتم بسهولة حيث

تم خلالها استخدام الرصاص قبل ضبط السيارات المهربة.

