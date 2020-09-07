قيادية بتنظيم الإخوان وعضوة بـ«الإستشاري»: حوار المغرب يهدف إلى بناء جسور الثقة بين الطرفين

زعمت عضو مجلس الدولة الإستشاري، القيادية في جماعة الإخوان، ماجدة الفلاح، أن “حوار بوزنيقة المغربية سيناقش معايير تولي المناصب السيادية والتي كان قد حدّدها مجلس الدولة الاستشاري”.

وقالت «الفلاح» لموقع “عربي21” القطري، إن “الحوار يهدف إلى بناء جسور الثقة بين الطرفين وتفعيل بنود الاتفاق السياسي”، مضيفة أن “الحوار سيناقش آلية تنفيذ المادة 15 من الاتفاق”.

وأكدت القيادية في جماعة الإخوان، أن حوار المغرب “يشارك فيه وفد مكوّن من 5 أعضاء من المجلس مقابل خمسة آخرين من برلمان طبرق، جاء بناء على دعوة كريمة من دولة المغرب؛ بهدف التمهيد لاستئناف مسار الحوار السياسي في جنيف”.