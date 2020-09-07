ضبط 24 ألف يورو مزورة في الخمس

تمكن قسم البحث الجنائي الخمس، من ضبط 24 ألف يورو واسترجاع 44 ألف دينار ليبي، من متهمين يتاجران في العملات المزيفة.

وبحسب بيان لمديرية أمن الخمس اليوم، حضر إلي قسم البحث الجنائي الخمس اليوم المواطن (ن م م)، وتقدم بشكوى ضد أشخاص مجهولين الهوية قاموا ببيعه عملة أجنبية بـ6 آلاف يورو مزيفة من فئة خمسمائة.

ولفت البيان إلى تكليف أعضاء التحري بالبحث عن الفاعلين، وخلال اليوم نفسه، تم ضبط شخص يدعى (ط ح) كان بحوزته عملة أجنبية مزيفة قدرها 6000 يورو ينوي بيعها في سوق الذهب.

وحسبما أفاد أنه كان برفقته شخص آخر تم العثور على مركبته الآلية التي جلبت إلي قسم البحث الجنائي، وبالتفتيش الأمني عثر بها على عملة أجنبية مزورة تقدر 12.500 يورو من فئة الخمسمائة و44 ألف دينار ليبي.

تم ضبط أقوال المتهم، ووضعه بغرفة الحبس الاحتياطي لحين إحالته إلي جهات الاختصاص.

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