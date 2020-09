أعلنت المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أمس الاثنين، وضع كامل القوات

على أهبة الاستعداد بداعي خرق وقف إطلاق النار.

وقال قنونو في بيان له إن قد وقع خرق لوقف إطلاق النار هو الرابع من نوعه

بعد أن تعرضت قوات الوفاق لقصف بصواريخ غراد غرب مدينة سرت.

واتهم قنونو الجيش بالوقوف وراء هذه الهجوم المزعوم معلنا النفير العام

والاستعداد للرد على مصادر النيران في الزمان والمكان المناسبين بحسب تعبيره.

The post قنونو: نعلن الاستنفار التام بعد سقوط صواريخ قراد على قواتنا غرب سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24