لجنة من “مواصلات الوفاق” لتقييم احتياجات مطار طرابلس الدولي

شهد مطار طرابلس الدولي – الاثنين- زيارة عمل من قبل أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير المواصلات بحكومة الوفاق والمكونة من مختصين من مصلحة المطارات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومصلحة الطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ورافق الوفد الزائر ممثلون عن إحدى الشركات التركية المتخصصة وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بالمطار-حسب ماذكرته مصلحة المطارات في منشور لها على صفحتها الرسمية- وكان في استقبال الفريق، مدير عام مطار طرابلس الدولي ومدراء المكاتب الفنية المختصة التابعة له.

تمت الزيارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية القائمة على حماية المطار وقام الفريق الزائر بجولة داخل المطار لمعاينة بعض المباني والمرافق والمنظومات والأجهزة الموجودة بالمطار لتحديد الجدوى من الاستمرار في تنفيذ بعض المشاريع المتعاقد عليها والمكملة لمشروع محطة الركاب.

كما رصدت اللجنة مدى الحاجة إلى إلغاء بعض العقود المبرمة وتنفيذ أعمال جديدة يستوجب القيام بها لإعادة تأهيل المطار وليكون جاهزاً للتشغيل بمجرد الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الركاب المتعاقد عليها سابقاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية