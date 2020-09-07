“ضمان الجودة” يستعرض 200 ملفاً للدارسين بالخارج

استضافت جامعة بنغازي فعاليات الاجتماع الدوري للجنة العلمية الدائمة للمركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية على مستوى المناطق الشرقية .

ولفت المكتب الإعلامي لمركز ضمان الجودة بالمنطقة الشرقية إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حرص المركز على عقد الاجتماع في موعده، وتم أخذ كافة الاحتياطات الاحترازية اللازمة، وجاء في مقدمة مخرجات الاجتماع الدوري، عرض ما يقارب من 200 ملف للطلبة الدارسين في الخارج .

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