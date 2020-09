قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أمس الاثنين إن الوضع في ليبيا

يؤث على تدفقات الهجرة إلى مالطا.

وأوضح دندياس في تغريدة عبر موقع تويتر أن بلاده تسعى بثبات للعب دور

إيجابي في ليبيا، وذلك من خلال مشاركتها في عملية برلين، وأيضًا بأي طريقة ممكنة،

على حد تعبيره.

وبين دندياس أن اليونان تتفهم تمامًا أن الوضع في ليبيا يمثل مشكلة كبيرة

بالنسبة لمالطا، مشيرًا إلى أن الوضع في ليبيا يؤثر على السيطرة على تدفقات الهجرة

التي يمكن أن تضع مجتمع جزيرة مالطا في موقف صعب للغاية.

وبين دندياس، أنه تحدث عن الوضع في ليبيا مع نظيره المالطي، لافتًا إلى أن

مالطا تمتلك فهمًا كاملاً لعملية إيريني وإمكانيات فرض حظر أسلحة على ليبيا، وكيف

يمكننا في النهاية المساعدة في بناء سلام دائم.

وأشار دندياس، إلى أن أوروبا ككل بحاجة إلى الارتقاء إلى ما وصفها بـ”مستوى

المناسبة”، في إشارة إلى انتهاكات تركيا، مضيفًا: “أوروبا في حاجة إلى الاستجابة

بحزم ودون تردد، للتحديات التركية والمسائل الأمنية والهجرة”.

وأردف: “أوروبا قادرة على القيام بذلك بشكل فعال للغاية”، مُستدركًا:

“الاختيار بسيط، وعلى تركيا نفسها أن تختار حوار بدون تهديدات وابتزاز أو عقوبات”.

واستطرد: “أريد أن أقول إنني متأكد من أن مالطا، الدولة الجزرية ، يمكنها

مشاركة الاهتمامات والآراء الأساسية مع في اتحادنا”، مشدد على استعداد بلاده دائما

للحوار مع تركيا.

The post دندياس: عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على تدفق الهجرة غير الشرعية لأوروبا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24