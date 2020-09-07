“سيالة” يبحث مع وزير الدفاع الياباني تدريب عسكريين من “قوات الوفاق”

تباحث وزير “خارجية الوفاق” محمد سيالة ، عبر اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الياباني “تارو كونو”، حول أوجه التعاون بين ليبيا واليابان في ملفات عدة في مقدمتها مساعدة اليابان في تدريب عدد من أفراد القوات التابعة لحكومة الوفاق وتأهيلهم وفق المعايير الدولية-حسب ما أورده موقع الوزارة.

وناقش الوزيران الوضع الراهن في ليبيا وانطلاق الحوار الليبي الذي تستضيفه المملكة المغربية – بين ممثلين عن مجلس النواب ونظرائهم من المجلس الأعلى للدولة، إضافة لمستقلين – وسبل دعم وانجاح الحوار للخروج من الأزمة الليبية.

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