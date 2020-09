قال رئيس مفوضية

الاتحاد الإفريقي موسى فكي إن على الأطراف الليبية السير على طريق العملية السياسية

من أجل استقرار ليبيا.

