الواحات تسجل 6 حالات وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا ب الواحات، الثلاثاء،

تسجيل 6 حالات وفاة و 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان، أنها سحبت 306 عينات يوم الاثنين، ظهر منها 106حالات موجبة مؤكدة، منها 86 حالة من مدينة جالو، و12 من مدينة أوجلة، و7 من

إجخرة، وحالة من الحقول النفطية، موضحة أن 3 من هذه الحالات أجانب.

وبحسب البيان فإن 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية.

ولفت البيان إلى تسجيل 6 حالات وفاة في مركز العزل، منها 3 حالات من جالو

وحالة من أوجلة، وحالة من أجخرة، وحالة لشخص أجنبي.

وأوضحت اللجنة أنه تم سحب 45 عينة أمس، و17 عينة اليوم، وهي تحت الإجراء في

مختبر مركز بنغازي الطبي.

