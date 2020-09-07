في 2020.. «مالية الوفاق»: عجز الميزانية خلال 8 أشهر تجاوز 16.5 مليار دينار

أعلنت وزارة مالية حكومة الوفاق، أن قيمة العجز في الميزانية خلال الثمانية أشهر من العام الحالي تجاوزت 16.5 مليار دينار، ولم يتجاوز إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى 6.7 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة قرابة 23.2 مليار دينار.

وأصدرت بيانًا، الإثنين، أوضحت خلاله تفاصيل الموارد المالية والنفقات العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2020، وأن إجمالي الموارد النفطية والسيادية بلغ 6 مليارات و672 مليون دينار، قرابة 78% منها جاءت من الإيرادات النفطية التي بلغت خلال هذه الفترة أكثر من 5 مليارات دينار.

وأضاف البيان، أن إيرادات الضرائب بلغت حوالي 555 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 136 مليونا، و310 مليون دينار إيرادات الاتصالات، إضافة إلى إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي التي بلغت 100 مليون دينار، وأرباح المصرف المركزي 200 مليونًا، هذا عدا الإيرادات الأخرى بقيمة 197 مليون دينار.

وتابع البيان، أن إجمالي نفقات الجهات العامة بالدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام وصل لـ 23 مليارًا و222 مليون دينار، كان نصيب بند المرتبات منها أكثر من 62% حيث وصل إجمالي المرتبات خلال هذه الفترة 14 مليار و448 مليون دينار، وبلغت النفقات التسييرية حوالي 2.2 مليار دينار، وتجاوزت نفقات الدعم 3.9 مليار دينار، وميزانية الطوارئ 2.5 مليارًا، فيما لم تتجاوز نفقات التنمية 152 مليون دينار.

وختم البيان، موضحًا أن العجز في الميزانية تم تغطيته بقرض حسن من المصرف المركزي بقيمة 17.8 مليار دينار، مردفًا أن “إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي وصلت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام حوالي 13.5 مليار دينار”.