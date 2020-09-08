لمكافحة الجائحة..”الوطنية للنفط” تقدم دعمها لـ”الواحات”

سلَّمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط -الإثنين- معدات طبية وكواد حماية ووقاية مختلفة لدعم جهود بلديات الواحات -جالو وأوجلة واجخرة- لمواجهة انتشار فيروس كوفيد- 19 ودعم الأطقم الطبية في تعاملها مع مختلف الحالات -حسب مانشرته المنصات الالكترونية الرسمية للمؤسسة.

تمثل الدعم في عدد 3 أجهزة تنفس عناية فائقة ، وجهاز موجات فوق صوتية، إضافةً إلى كميات من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة وباء كورونا مثل الكمامات و القفازات والبدل الطبية والكحول الطبي وأجهزة قياس الحرارة الإلكتروني.

وتأتي هذه الجهود ضمن ما عُرِفَ بـــ “سياسة الجار الطيب” التى التزمت بها المؤسسة الوطنية للنفط تجاه منطقة الواحات و مساهمة منها في الحد من إنتشار الفيروس.. وجرت مراسم التسليم داخل مقر المجلس البلدي جالو، بحضور “أحمد سعد” عميد المجلس التسييري المكلف ببلدية جالو و”أجويلي السنوسي” مدير عام مستشفى جالو المركزي و”عبدالنبي كلوفا” مدير عام مستشفى جالو العام، عضو اللجنة الفرعية الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا و”محمد الجهاني” المندوب عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط عبر منشورها إلى أنها تعمل مع شريكها “شركة فنترسهال” على توفير جهاز اختبار العينات PCR لمنطقة الواحات وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الامراض فرع بنغازي.

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