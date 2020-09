طبرق…إجمالي الوفيات بفيروس كورونا 31 حالة والعدد الكلي للمصابين 147

بلغ عدد الوفيات الكلي جراء الإصابة بفيروس كورونا في طبرق 31 حالة فيما

وصل عدد المصابين الإجمالي إلى 147 بحسب

ما أفاد الراصد في المدينة الطبيب أحمد صالح الفزاني.

وقال الفزاني في تصريح إعلامي إن

الوضع الوبائي بالمدينة غير مستقر، خاصة أن المواطنين ما زالوا غير مدركين لخطورة

الموقف، إذ تسجل يوميا حالات إصابة بفيروس كورونا بطبرق حتى وصل العدد إلى 174

حالة.

وأضاف الفزاني أن حالات الوفاة إرتفعت إلى 31 حالة، وحالات الشفاء 94

والحالات النشطة 49.

ودعا الفزاني المواطنين لتحمل المسؤولية من تفشي المرض، خاصة مع بداية موسم

البرد وفصلي الخريف والشتاء»، متوقعا أن يزداد الأمر سوء نتيجة استهتار الناس وعدم

اتباعهم الإجراءات الوقائية والاحترازية.

