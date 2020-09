زحام شديد على المحطات في طبرق بسب نقص الوقود

شهدت مدينة طبرق خلال الأيام الماضية زحاما شديدا على محطات الوقود بسبب النقص الخام في الوقود اللازم للسيارات.

وأوضح شهود عيان أن السيارات وقفت لساعات طويلة في انتظار وصول شاحانات

الوقود القادمة من رأس المنقار بمدينة بنغازي.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الإثنين مع عضوي

مجلس إدارة شركة البريقة عبدالرحمن عبدالسلام وفرج الجعيدي، مشاكل نقص الوقود

والغاز التي تشهدها مدينة طبرق المدينة.

وناقش بوالخطابية مع شركة البريقة سبل التعاون مع البلدية ومشاركتها لحل

الكثير من المختنقات داخل المدينة.

