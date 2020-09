شهد يوم أمس الاثنين وفاة المعمرة

الليبية “الساكتة مفتاح قرينات” يوم أمس عن عمر ناهز 139 عاماً.

وبهذا تصبح الساكتة مفتاح قرينات قد تجاوزت عمر المعمرة الفرنسية جينيت كالمينت

التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد وفاتها بعمر 122 عاما.

يشار إلى أن قرينات تنحدر من منطقة بئر الغنم التابعة للزاوية.

