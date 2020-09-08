ضبط شخصين يروجان المخدرات بالعاصمة طرابلس

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، القبض على شخصين يقومان بترويج المخدرات، معلنة ضبط كميات كبيرة في حوزتهما من المواد المخدرة المحظورة.

وبينت الوزارة، أن أعضاء إدارة العمليات والتنسيق بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنوا من القبض على شخصيين ليبين الجنسية يقومان بترويج أقراص الهلوسة وبحوزتهما كمية من الأقراص تقدر بحوالي “11506 قرص” نوع لاريكا وعدد “470 قرص” نوع ارتان، مضيفة أن الإجراءات القانونية أتخذت حيالهما وأحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.