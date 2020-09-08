مديرية أمن بنغازي تنفي شائعة اندلاع حريق بمقر مجلس النواب

قال رئيس مكتب الإعلام الأمني بنغازي النقيب أحمد ضوء عبدالله، إنه ” لا صحة للأخبار المتداولة بشأن ما أشيع من أخبار متداولة عبر وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الأجتماعي الداعمة للجماعات الإرهابية؛ حول اندلاع حريق بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي”.

وأوضح «عبدالله»، في إيجاز صحفي عبر الحساب الرسمي لمديرية أمن بنغازي على فيسبوك، أن “مدينة بنغازي تتمتع بنعمة الأمن وأن صور الحريق الذي تم تداولها عبر هذه القنوات ماهي الا حرق للقمامة وبعض من الأعشاب اليابسة عند سور مدرسة السد العالي بمنطقة قاريونس”.

وختم الإيجاز الصحفي، موضحًا أن هذه اﻷخبار والشائعات مغلوطة تماماً، وما هي الا شائعات الغرض اظهار مدينة بنغازي غير آمنة وهي عكس ذلك تماماً.