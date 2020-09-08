مديرية أمن بنغازي تنفي شائعة اندلاع حريق بمقر مجلس النواب

قال رئيس مكتب الإعلام الأمني بنغازي النقيب أحمد ضوء عبدالله، إنه ” لا صحة للأخبار المتداولة بشأن ما أشيع من أخبار متداولة عبر وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الأجتماعي الداعمة للجماعات الإرهابية؛ حول اندلاع حريق بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي”.
وأوضح «عبدالله»، في إيجاز صحفي عبر الحساب الرسمي لمديرية أمن بنغازي على فيسبوك، أن “مدينة بنغازي تتمتع بنعمة الأمن وأن صور الحريق الذي تم تداولها عبر هذه القنوات ماهي الا حرق للقمامة وبعض من الأعشاب اليابسة عند سور مدرسة السد العالي بمنطقة قاريونس”.
وختم الإيجاز الصحفي، موضحًا أن هذه اﻷخبار والشائعات مغلوطة تماماً، وما هي الا شائعات الغرض اظهار مدينة بنغازي غير آمنة وهي عكس ذلك تماماً.
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