أعلنت إدارة برج الأمل التابع لمركز بنغازي الطبي أمس الاثنين خروج عشر

حالات مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل.

وبين المركز أن الحالات تعافت جميعا وتماثلت للشفاء وخرجت من المركز.

