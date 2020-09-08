الثني يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية ببنغازي

بنغازي-العنوان

تفقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين سير الامتحانات النهائية لطلبة اتمام مرحلة التعليم الأساسي بعدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم ببنغازي.

ووقف الثني، على عمل لجان الامتحانات، والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفايروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.

واستمع الثني، إلى اللجان المختصة بمراقبة الامتحانات عن سيرها، وأبرز العراقيل والمشاكل التي واجهتم خلال الامتحانات التي انطلقت الأحد بعد تأجيل دام عدة أشهر بسبب الجائحة.