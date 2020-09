أفادت مصادر إعلامية أمس الاثنين بأن وفدي

مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة قررا تمديد جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية

الرباط ليومين على أقصى تقدير وذلك بسبب تباين الرؤى حول الاتفاق السياسي المرتقب.

واختتمت مشاورات

الإثنين بين الطرفين، دون الإعلان عن تفاصيل حول ما جرى، وسط أجواء من الترقب

المشوب بالحذر.

وتحاط المفاوضات

حتى الآن بشيء من السرية في وقت اكتفى فيه رئيس وفد ما يسمى بمجلس الدولة عبد السلام

الصفراوي بالقول غن المحادثات إيجابية وتتسم بالهدوء.

وأضاف الصفراوي

أن ”الفرقاء قد يتوصلون إلى تفاهمات جديّة“، مشيراً إلى أن جلسة الحوار الثانية

والتي انعقدت طيلة يوم الإثنين ركزت بشكل كبير على الهيئات الرقابية في ليبيا،

والأسماء المقترحة لقيادتها.

وتسعى مشاورات

بوزنيقة إلى التوصل إلى حلّ يرضي الأطراف كافة، انطلاقاً من تثبيت وقف إطلاق النار

وصولاً إلى حل سياسي يقنع الفرقاء، وكسر حالة الجمود التي امتدت لشهور لتحقيق

الاستقرار بليبيا.

The post تمديد الحوار الليبي في بوزنيقة ليومين إضافيين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24