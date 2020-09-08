وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد لــ “عقيلة صالح” دعمها لآلية توزيع عادل لعائدات النفط

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” -الإثنين- في مدينة القبة، وزيرة الخارجية الإسبانية “أرانتشا غونزاليس لايا”، عقب وصولها إلى مطار الأبرق الدولي.. وبحث المستشار مع الوزيرة تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي – بحسب المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”.

وأكدت وزيرة خارجية إسبانيا -خلال اللقاء- على قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا كما تم طرحه في مبادرة رئيس مجلس النواب وبأنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك.. كما جددت “أرانتشا” على دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط بما يُحقق العدالة بين الليبيين وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي .

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