مصر والمغرب تبحثان أخر تطورات الملف الليبي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن شكري أجرى اتصالاً مع بوريطة انطلاقا من الحرص المتبادل على التنسيق وبذل الجهود المشتركة من أجل دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن شكري أعرب للوزير بوريطه عن التقدير لحرصه على مواصلة وتكثيف هذا التنسيق والإحاطة بآخر المُستجدات المُتصلة بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد.

يشار إلى أن منتجع بوزنيقة بالمغرب يستضيف الحوار الليبي – الليبي، بين وفدي “المجلس الأعلى للدولة” الاستشاري و”مجلس النواب” ، الذي ركّز على مآل رئاسة الحكومة وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة الليبية، فضلاً عن تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات بين الفرقاء الليبيين.

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