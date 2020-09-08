جولة “حرس المنشآت النفطية” على الحقول والمقار الغربية

أفاد جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لقوات الوفاق بأن لجنة تشكلت بعد تعليمات من رئيس الجهاز قامت -في الفترة من الثلاثين من شهر أغسطس إلى الثالث من شهر سبتمبر الجاري- بجولة مرور شملت مقر الفرع الجنوب غربي والكائن في “الزنتان” وعدد من المواقع التابعة للفرع من بينها حقل الحمادة وحقل الخليج وحقل الوفاء، إضافةً إلى زيارة الحقول والآبار النفطية القريبة من الحدود الغربية وزيارة إلى مقر سرية درج.

ترأس اللجنة العميد ركن “علي صالح” مدير إدارة العمليات بجهاز حرس المنشآت النفطية وبعضوية العميد “الفيتوري أحميد” ورئيس عرفاء وحدة “عبد الرحيم كلامي” إضافةً إلى موظفين من إدارة العلاقات العامة .. واطلع فريق اللجنة التفتيشية خلال الجولة على المقرات التابعة للفرع ومناقشة الصعوبات التي تواجه المنتسبين للجهاز في أداء العمل واحتياجاتهم الشخصية.

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