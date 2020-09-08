وفاة حالة جديدة بـ«كورونا» من بني وليد داخل مركز للعزل بطرابلس

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس «كورونا المستجد» من مدينة بني وليد داخل مركز العزل سوق التلاثاء ببلدية طرابلس، وذلك حسب منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بني وليد بموقع «فيسبوك».

وأمس الإثنين، أطلق أعضاء جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد حملة لتركيب لافتات إرشادية للتوعية من مخاطر انتشار فيروس «كورونا» في الشوارع الرئيسية بعد ازدياد أعداد الإصابة في المدينة.

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وركزت الحملة على توعية المواطنين بخطورة فيروس «كورونا» وضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية لمواجهة الفيروس، حسب تصريح الناطق الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، سفيان دبيب، إلى «بوابة الوسط».

وسجلت ليبيا، الإثنين، طفرة في إصابات فيروس «كورونا المستجد» بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1085 حالة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 18 ألفا و834 حالة، منها 16 ألفا و376 نشطة، وألفان و162 متعافيا، بينما توفى 296 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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